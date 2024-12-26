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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Boğazda gemi trafiği askıya alındı | Son dakika haberleri

        Boğazda gemi trafiği askıya alındı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:18 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:15
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        Boğazda gemi trafiği askıya alındı
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        Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

        DHA'nın haberine göre konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

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