Kahramanmaraş'ta deprem! 27 Mart Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son dakika deprem haberlerine gün içinde yenileri ekleniyor. Deprem endişesi yaşayanlar "Az önce deprem mi oldu, şimdi nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile gün içinde yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü belli oluyor. İşte, 27 Mart Çarşamba bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
- 1
Deprem kuşağında yer alan ve aktif fay hatları olan Türkiye'de yaşanan son depremler tedirgin ediyor. Ülkemizde gün içinde meydana gelen son depremler araştırması sürüyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesini haberimizde derledik. İşte, 27 Mart Çarşamba günü en son meydana gelen depremler...
- 2
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:44'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.08 KM olarak kaydedildi.
- 3
EGE DENİZİ AÇIKLARI SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 06:11'de İzmir'in Menderes ilçesine 23.23 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 1.7 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 6.90 KM olarak ölçüldü.
-
- 4
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ