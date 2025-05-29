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        Haberler Gündem Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem - Güncel haberler

        Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

        Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.14'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.05.2025 - 20:30 Güncelleme: 29.05.2025 - 20:50
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        Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kiğı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 13,56 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        BİNGÖL VALİSİ USTA'DAN AÇIKLAMA

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Geçmiş olsun Kiğı. İlçemizde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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