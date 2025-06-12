İmamoğlu katılmadı, duruşma ertelendi

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması Silivri’de bulunan duruşma salonlarında gerçekleşti.

Duruşmaya gazeteciler katıldı. Ancak Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya 1 gün kala duruşma yerinin Çağlayan’dan İstanbul’a alınmasına itiraz edeceklerini belirten bir dilekçeyi UYAP üzerinden sunarak duruşmaya katılmayacaklarını belirtti.

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SAVCI: DURUŞMA SİLİVRİ’DE GÖRÜLSÜN

Duruşmanın başında hakim, Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarının duruşma yerinin değişmesine karşın dosyaya dilekçe gönderdiklerini belirtti. Duruşma savcısı görüşünü, eksik hususların giderilmesi, sanığın başka suçtan tutuklu olması, salonun fiziki yetersizliği, nakil ve güvenlik açısından zorluk olması nedeniyle bir sonraki duruşmanın Marmara Cezaevi Kurumu’nda bulunan duruşma salonlarında yapılması yönünde açıkladı.

26 EYLÜL’E ERTELENDİ

Hakim kararında sanık ve avukatlarının yapacağı usuli itiraz sonrası savunma yapacakları yönündeki mazeretlerinin kabulüne karar verdi. Bir sonraki duruşmanın mahkeme duruşma salonunun fiziki şartlarının yeterli olmaması ve güvenlik gerekçesiyle Silivri’de bulunan duruşma salonlarında yapılmasına karar verdi. Bu karara karşı da itiraz yolunun açık olduğunu belirtti. Duruşma 26 Eylül'e ertelendi.