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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bıçaklı tehdide gözaltı! | Son dakika haberleri

        Bıçaklı tehdide tutuklama kararı!

        İstanbul Sarıyer'de elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit eden şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:21 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:42
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        Bıçaklı tehdide tutuklama kararı!
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        Sarıyer'de elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit eden M.İ. (43) polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin bıçakla tehditler savurduğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Sarıyer Maslak Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında bir kişi elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit etti.

        Şüphelinin aynı sırada çevredekilere tehditler yağdırarak küfrettiği de görüldü. O anları çevredeki başka biri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        TUTUKLANDI

        Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi. M.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İşlemleri için emniyete götürülen M.İ.'nin olay esnasında alkollü olduğu belirlenirken şüpheli 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemlerin ardından "kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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