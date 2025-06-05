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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Beykoz iddianamesi kabul edildi | Son dakika haberleri

        Beykoz iddianamesi kabul edildi

        Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi. İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması 2 Eylül'de görülecek. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 05.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:03
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        Beykoz iddianamesi kabul edildi
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        Beykoz’un görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in da aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Köseler ilk kez 2 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.

        Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü ihaleye fesat karıştırma soruşturmasını mayıs ayında tamamlamıştı.

        TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

        Tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında “Örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik” suçlarından fezleke düzenlenmişti.

        Köseler hakkında 69 yıla kadar hapis cezası talep edilen 402 sayfalık fezleke, İstanbul Anadolu Başsavcılığı’na gönderilmişti. Savcılık fezleke doğrultusunda iddianame düzenledi. İddianame İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul etti. 2 Eylül’e duruşma günü verilirken, tensip zaptında Köseler’in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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