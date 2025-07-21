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        Haberler Bilgi Spor SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU! UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi ile Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim oldu, hangi takım?

        Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim oldu?

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi 21 Temmuz Pazartesi günü yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura ile Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda 3. turdaki muhtemel rakibi belli oldu. Bu gelişme sonrası futbolseverler Beşiktaş'ın muhtemel rakibi ve maç tarihleri hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim oldu, hangi takım? İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 14:04 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:38
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        • 1

          Beşiktaş’ın muhtemel rakibi kim oldu sorusu yanıt buldu. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi tamamlandı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kurada Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i eleyip 3. tura yükselmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu. Peki, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakibi kim oldu? İşte, Beşiktaş’ın muhtemel rakibi ve maç tarihleri hakkında detaylar…

        • 2

          UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ YAPILDI

          UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi, 21 Temmuz 2025 Pazartesi bugün gerçekleştirildi.

          İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura ile Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

        • 3

          BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİBİ KİM OLDU?

          Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

          Siyah-beyazlıların rakibini elemesi halinde 3. turda karşılaşacağı muhtemel rakipleri de belli oldu.

          Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

        • 4

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elenmesi durumunda ise 3. ön eleme turunda St. Patricks - Kalju eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        • 5

          BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN?

          Beşiktaş, 2. eleme turunda 24 Temmuz 2025 Perşembe akşamı saat 21.00'de Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk karşısına çıkacak.

        • 6

          UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

          3. eleme turunda ilk maçlar 7 Ağustos tarihinde, ikinci maçlar ise 14 Ağustos tarihinde oynanacak.

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