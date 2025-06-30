Beşiktaş'ta ayrılık: Masuaku

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku ile yolların ayırıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa’da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Arthur Masuaku’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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BEŞİKTAŞ KARİYERİ 2022 yazında West Ham'dan ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Arthur Masuaku, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği 3 sezonda 108 maçta forma giyerken 3 gol atıp 18 de asist üretti. Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Beşiktaş'ta 1 kez Türkiye Kupası, 1 kez de Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.