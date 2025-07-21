Beşiktaş'ın, Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi durumunda Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakipleri de belli oldu. Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'ne düşmesi halinde St.Patrick's-Kalju eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda eşleşecek.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i eleyip 3. tura yükselmesi halinde Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin mağlubu ile karşılaşacak.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlıların rakibini elemesi halinde 3. turda karşılaşacağı muhtemel rakipleri de belli oldu.
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turundaki maçlar, 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.