Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Almoatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Felix Uduokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Mustafa Erhan Hekimoğlu.
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista'nın yanı sıra Can Keleş kadroda yer almadı.