Beşiktaş, Devon Dotson'u kadrosuna kattı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanya ekiplerinden Joventut Badalona'da forma giyen Devon Dotson'u kadrosuna kattı
Giriş: 13.07.2025 - 14:56 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:57
Siyah-beyazlı ekip, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş GAİN Takımımız, Devon Dotson ile sözleşme imzaladı. 2025/26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Devon Dotson’ı kadrosuna kattı."
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