Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede geçen yıl 23 Temmuz'da Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki apartmanın asansöründe Beren Su Bolat ile Turan Efe Doğan'ın mahsur kaldığı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında Bolat'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği, Doğan'ın ise kurtarma faaliyeti esnasında yaralandığı anlatılmıştı. Olay anında itfaiye görevlileri sanıklar Bayram Babatürk, Buğra Yalabık ve Ercan Akyıldız'ın kanun ve yönetmelikle düzenlenen kurtarma faaliyetlerine uygun olmayacak şekilde hareket ettikleri belirtilen iddianamede, 3 sanığın asansörü "güvenli kat" denilen alana indirmedikleri bildirilmişti.
İddianamede sanık itfaiye görevlilerinin, kurtarma faaliyeti esnasında gerekli alan tedbirlerini ve tehlikeli durumu kontrol altına almadıkları, tehlikeli davranış sergileyerek kazayı önlemek yerine kazaya sebebiyet verdiklerine işaret edilmişti. Sanık apartman yöneticisi Yılmaz Güney'in ise asansör bakımını zamanında yaptırmaması, kurtarma talimatlarını ilgili kısımlara asmaması ve apartmanda meydana gelen tehlikeli durumlara karşı eğitimli kurtarma personelini görevlendirmediği, sanıkların "bilinçli taksir" ile hareket ettikleri ve "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu işledikleri belirtilmişti. Sanık itfaiye görevlileri Babatürk, Yalabık ve Akyıldız ile apartman yöneticisi Güney'in, 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.