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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Belediye başkanı kazada hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Belediye başkanı kazada hayatını kaybetti

        Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:33 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:41
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        Belediye başkanı kazada hayatını kaybetti
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        Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan; Nevşehir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü Yenifakılı yolunda meydana gelen kazada ilk bilgilere göre Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın içerisinde bulunduğu resmi plakalı araç, kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

        Araç takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Musa Sarıaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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