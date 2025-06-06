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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Bayramın ilk gününde İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi

        Bayramın ilk gününde İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi

        Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, trafik yoğunluğu yüzde 20'lerde kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:34
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        İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Cevizlibağ D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkii havadan görüntülendi.

        Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre saat 11.15 sıralarında yoğunluk yüzde 20 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'ndaki trafik akışı havadan görüntülendi.

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