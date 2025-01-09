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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Başkentte inşaatta göçük! Can kaybı var | Son dakika haberleri

        Başkentte inşaatta göçük! 2 can kaybı

        Başkentte bir inşaatta göçük meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, kayıp 1 işçiyi arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda acı haber geldi ve enkaz altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Polatlı ilçesinde göçük altında kalan Sinan Yaman ve İzzet Keskin'in cansız bedenleri göçük altından çıkarılmıştır. İnşaat sorumlusu 1 kişi gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma sürdürülmektedir" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:26
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        Başkentte inşaatta göçük! 2 can kaybı
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        Ankara'nın Polatlı ilçesinde inşaat halindeki binanın kanalizasyon bağlantısı için kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğerini kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda acı haber geldi ve enkaz altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Şentepe Mahallesi Sena Sokak'ta, inşaatı tamamlanan binanın önünde meydana geldi. Özel firma tarafından binaya kanalizasyon bağlantısı için yapılan kazı sırasında göçük oldu. 2 işçi göçük altında kaldı.

        İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçükte kalan işçiler için arama kurtarma çalışması başlattı. İşçilerden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalardan acı haber geldi ve enkaz altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Polatlı ilçesinde göçük altında kalan Sinan Yaman ve İzzet Keskin'in cansız bedenleri göçük altından çıkarılmıştır. İnşaat sorumlusu 1 kişi gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma sürdürülmektedir" denildi.

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