Balıkesir-Bursa sınırında dün tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangını 18,5 saat sonra kontrol altına alındı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Düğüncüler Mahallesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Bayıryüzügüney Mahallesi arasındaki tarım arazisinde dün yangın çıktı.

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Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bursa ve Balıkesir Osman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Mahallesi'ne yaklaştı. Kırsal mahalle valilik kararıyla boşaltıldı ve mahalleli KYK yurduna yerleştirildi. Ekiplerce yapılan müdahaleyle dün alevler 2 mahalleden de uzaklaştırıldı. Ayrıca yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kara ekiplerinin çalışması gece boyu sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

18,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir-Bursa sınırında dün tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bugün 11.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.