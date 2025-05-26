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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakan Yerlikaya açıkladı! Bıçaklı maganda yakalandı!

        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bıçaklı maganda yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sosyal medyada yer alan görüntülerde bıçaklı bir sürücünün karayolları çalışanının üzerine yürümesi hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, saldırganın yakalandığını açıklayarak, "Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik davranışlarda bulunanlar adalet önünde hesap verecektir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:35 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:42
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        Bıçaklı maganda yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da, bir sürücünün araçtan inerek, bir karayolları çalışanın üstüne bıçakla yürüyen kişinin yakalandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün sosyal medyada, İstanbul’da, bir sürücünün araçtan inerek, bir karayolları çalışanın üstüne bıçakla yürüdüğü, karayolu çalışanının da yangın tüpüyle karşılık verdiği görüntüler yer almıştır. Yapılan çalışmada şüpheli şahsın 49 yaşındaki H. A. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs yakalanmış ve gerekli işlemler için Çakmak Şehit Sedat Yabalak Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirilmiştir. Şahsa’ ‘huzuru bozacak şekilde araç kullanma’ ve ‘kırmızı ışık ihlali’ nedenleriyle idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca savcılık tarafından şüpheli şahıs hakkında ‘tehdit’ suçu kapsamında adli süreç başlatılmıştır. Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik davranışlarda bulunanlar adalet önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

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