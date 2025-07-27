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        Haberler Gündem Bakan Kurum, orman yangınları hasarını açıkladı

        Bakan Kurum, orman yangınları hasarını açıkladı

        Bakan Kurum, orman yangınları nedeniyle Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak, Antalya'da 68'i konut 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirlediklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 18:31 Güncelleme: 27.07.2025 - 19:39
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        Bakan Kurum, orman yangınları hasarını açıkladı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınları nedeniyle Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya'da 68'i konut 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirlediklerini bildirdi.

        Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasar tespit ekiplerinin yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Bursa'mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük'te 59, Sakarya'da 12, Bilecik'te 16, Uşak'ta 9, Antalya'da 3 olmak üzere 68'i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız."

        ADALET BAKANI TUNÇ: ORMANLARIMIZI YENİDEN YEŞERTECEĞİZ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarına karşı devletin tüm birimlerinin kararlılıkla mücadele ettiğini, hava ve kara unsurlarının koordineli şekilde alevlere karşı sahada görev yaptığını belirtti.

        Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeşil vatanı korumanın sadece bir görev değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı taşınan kutsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

        Bakan Tunç, şunları kaydetti:

        "Orman yangınlarına karşı devletimizin tüm birimleri kararlılıkla mücadele etmekte, hava ve kara unsurlarımız koordineli şekilde alevlere karşı sahada görev yapmaktadır. Aziz milletimizin sergilediği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bu süreçteki en büyük gücümüzdür. Yangınları kontrol altına almak, ormanlarımızı korumak için gece gündüz demeden mücadele eden tüm görevlilerimize, orman kahramanlarımıza minnettarız. Yanan her bir ağacın yerine binlercesini dikecek, ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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