Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meydana gelen orman yangınları nedeniyle İzmir ve Bilecik'te 415 ev ve iş yerinin hasar gördüğünü açıkladı. Bakan Kurum ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen verilere göre bugünden itibaren hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üstünde olacağını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: Başta Aydın, Muğla, İzmir, Antalya olmak üzere ülkemiz genelinde sıcaklıklar artacak. Ve devletimiz tüm ihtimallere karşı valilerimizin koordinasyonunda bu tedbirleri alacak. Ama vatandaşlarımızdan da daha dikkatli, daha duyarlı olmalarını buradan rica ediyoruz.

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