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        Haberler Gündem Bakan Murat Kurum'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama: İzmir ve Bilecik'te 415 ev ve iş yeri hasar gördü

        Bakan Kurum'dan kritik uyarı

        Pek çok ilde meydana gelen ve hava ve karadan yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alınan orman yangınlarına ilişkin konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir ve Bilecik'te 415 ev ve iş yerinin hasar gördüğünü açıkladı. Kurum, ayrıca vatandaşları mevsim normallerinin üstüne çıkması beklenen sıcak hava dalgasına karşı duyarlı ve dikkatli olunması için uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 15:55 Güncelleme: 05.07.2025 - 16:11
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        Bakan Kurum'dan kritik uyarı
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        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meydana gelen orman yangınları nedeniyle İzmir ve Bilecik'te 415 ev ve iş yerinin hasar gördüğünü açıkladı. Bakan Kurum ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen verilere göre bugünden itibaren hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üstünde olacağını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: Başta Aydın, Muğla, İzmir, Antalya olmak üzere ülkemiz genelinde sıcaklıklar artacak. Ve devletimiz tüm ihtimallere karşı valilerimizin koordinasyonunda bu tedbirleri alacak. Ama vatandaşlarımızdan da daha dikkatli, daha duyarlı olmalarını buradan rica ediyoruz.

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