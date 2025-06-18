Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Van'a gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve diğer üst düzey askeri yetkililer ile birlikte İran hududunda incelemelerde bulunmak üzere Van'a gitti.

REKLAM advertisement1

Bakan Güler ve komutanlar, sınır hattındaki askeri birliklerdeki faaliyetleri ve hazırlıkları denetleyecek.