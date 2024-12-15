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        Haberler Gündem Güncel Bakan Göktaş: 16 yaş altı için sosyal medya mevzuat hazırlığı içindeyiz | Son dakika haberleri

        Bakan Göktaş: 16 yaş altı için sosyal medya mevzuat hazırlığı içindeyiz

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de göz önünde bulundurarak, 16 yaşından küçük çocuklarımız için, sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen bir mevzuat hazırlığı içerisindeyiz. Bakanlığımızın öncü rolü ve tüm tarafların aktif katılımıyla hayata geçirilecek bu yasal düzenleme ile çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz." dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 22:28 Güncelleme: 15.12.2024 - 22:59
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        16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi
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        Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alındı. Genel Kurul Görüşmelerine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuşma yaptı:

        2023 yılı bütçemizin yüzde 99,6'sına tekabül eden 212 milyar 382 milyon liralık ödenek kullanılmıştır. 2025 yılı bütçe teklifimiz ise 407 milyar 10 milyon 627 bin TL'dir.

        Evde Bakım Yardımı ile 544 bin 142 engelli vatandaşımızın bakımını üstlenen yakınlarına aylık 9 bin 77 lira ödeme yaparak, ailelerinin yanında destekliyoruz. Bugün 423 kamu ve özel bakım ve rehabilitasyon merkeziyle yaklaşık 37 bin engelli vatandaşımıza yatılı hizmet veriyoruz. Bu ay, 190 kapasiteli 2 engelsiz yaşam merkezini hizmete sunduk. 2025 yılında ise 264 kapasiteli 3 merkezimizi daha hizmete açacağız.

        Bugüne kadar 20 bin 116 çocuğumuzu evlat edinme hizmetinden faydalandırdık. 'Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetimiz' ile 170 bin 270 çocuğumuza kendi ailelerinin yanında destek oluyoruz. Annelere yönelik olmak üzere, her ay ortalama 1 milyar lira tutarında yardım sağlıyor, danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan 41 bin 417 çocuğumuzun kendilerini sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda geliştirebilmesi için 'Okul Destek Projesi'ni yürütüyoruz.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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