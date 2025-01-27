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        Haberler Dünya Bakan Fidan Yunan mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan Yunan mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile uluslararası ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 22:32 Güncelleme: 27.01.2025 - 23:52
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        Bakan Fidan Yunan mevkidaşı ile görüştü
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        Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İki bakan, önümüzdeki dönemde yapılacak olan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne yönelik hazırlıkları değerlendirdi, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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