Bakan Fidan Yunan mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile uluslararası ve bölgesel gelişmeleri görüştü.
Giriş: 27.01.2025 - 22:32 Güncelleme: 27.01.2025 - 23:52
Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İki bakan, önümüzdeki dönemde yapılacak olan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne yönelik hazırlıkları değerlendirdi, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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