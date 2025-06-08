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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Bahçeli'den Özel'e, Ferdi Zeyrek telefonu | Son dakika haberleri

        Siyasilerden Özel'e, Ferdi Zeyrek telefonu

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'i aradı. Görüşmede Bahçeli, Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti ve Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan da, Özel'i telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 13:41 Güncelleme: 08.06.2025 - 14:41
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        Siyasilerden Özel'e, Ferdi Zeyrek telefonu
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.

        Bahçeli, görüşmede Özel'e, evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

        DEM PARTİ'DEN DE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

        DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Hatimoğulları ve Bakırhan, Özgür Özel ile telefonda görüştü.

        Eş Genel Başkanlar, Zeyrek'in bir an önce sağlığına kavuşması için acil şifalar diledi.

        DERVİŞOĞLU'NDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldığını bildirdi.

        Açıklamasında Zeyrek'e geçmiş olsun temennisinde bulunan Dervişoğlu, "Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşarak Manisalı hemşehrilerimize hizmet etmeye devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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