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        Haberler Gündem Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

        Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

        İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu itirafçı olmasının ardından tahliye edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 19:29 Güncelleme: 04.06.2025 - 20:19
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        Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, geçtiğimiz Ocak Ayı’nda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan sonra dün Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM üyesi Baki Aydöner’in de arasında bulunduğu 14 kişinin tutuklanmasına gerekçe gösterilen Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

        Savcılığın “suç örgütü lideri” olarak nitelendirdiği Aktaş, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Cumartesi günü gözaltına alınan belediye başkanlarına Aziz İhsan Aktaş’ın iddiaları sorulmuştu. Aktaş’ın iddiaları soruşturmaya konu olmuş, ancak etkin pişmanlık talebi henüz değerlendirilmemişti.

        “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” soruşturması kapsamında “suç örgütü lideri olmak”, “rüşvet vermek” suçlarından tutuklu bulunan Aziz İhsan Aktaş ile “suç örgütüne üye olmak” suçundan tutuklu bulunan Mustafa Mutlu etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.

        Savcılık açıklamasında, Aktaş ve Mutlu’nun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemelerini belirtmeleri üzerine alınan beyanları sonrasında yapılan tespitler neticesinde Sulh Ceza Hakimliği’nce ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmelerine karar verildiği duyuruldu.

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