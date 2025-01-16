Antony Blinken: Ateşkes anlaşmasından eminim

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Blinken "Ateşkes anlaşmasından eminim. Pazar günü yürürlüğe gireceğini düşünüyorum." dedi.

Diğer yandan Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, ateşkes anlaşmasıyla ilgili son pürüzlerin de çözüldüğünü ve ateşkes anlaşmasının tamamlandığını ifade ederken; İsrail Kamu Yayın Kurumuna (KAN) konuşan İsrailli yetkili, İsrail kabinesinin 17 Ocak Cuma sabahı toplanacağını ve ateşkesi onaylacağını bildirdi.

REKLAM advertisement1

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail hükümetinde koalisyon ortağı olan Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arye Deri, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının çözüldüğüne ilişkin bilgilendirildiğini aktardı.