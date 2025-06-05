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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika: Antalya deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Antalya açıklarında deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri ile Antalya deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

        Son dakika haberi... Antalya deprem ile sallandı. AFAD son depremler listesi verilerine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Bu noktada bölge sakinleri ''Az önce Antalya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 5 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi AFAD verileri ile Antalya deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği belli oldu. İşte, son dakika Antalya deprem detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 07:59 Güncelleme: 05.06.2025 - 07:59
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        • 1

          Antalya deprem son dakika haberi olarak duyuruldu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 07.32'de Akdeniz’de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Bölge halkı Antalya deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Antalya’da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        • 2

          SON DAKİKA: ANTALYA AÇIKLARINDA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        • 3

          ANTALYA DEPREM VERİLERİ

          Büyüklük:4.0 (Mw)

          Yer:Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya)

          Tarih:2025-06-05

          Saat:07:32:32 TSİ

          Enlem:35.85444 N

          Boylam:32.21889 E

          Derinlik:67.26 km

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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