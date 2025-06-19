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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Antalya'da 104 torbacı tutuklandı

        Antalya'da 104 torbacı tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen Narkokapan-Antalya operasyonu kapsamında 104 torbacı tutuklandı. 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 08:37 Güncelleme: 19.06.2025 - 08:37
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        Antalya'da 104 torbacı tutuklandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Narkokapan-Antalya" operasyonunda 104 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun hedefinin özellikle gençlere musallat olan, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları olduğunu belirtti.

        Hazırlıkları 4 ay süren operasyonda gözaltına alınan 107 torbacıdan 104'ünün tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Bu 4 ay boyunca, adeta Antalya'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve düğmeye bastık. Antalya'nın Manavgat, Alanya, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil, 645 jandarma personeli ve 5 özel eğitimli narkotik köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz."

        Yerlikaya, operasyonları düzenleyenleri tebrik ederek "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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