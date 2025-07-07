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        Haberler Gündem Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı | Son dakika haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Rüşvet Alma" suçu nedeniyle tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 20:28 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:44
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        Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
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        İçişleri Bakanlığı, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında 'rüşvet alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Temmuz 2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

        Muhittin Böcek tutuklandı
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        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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