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        Haberler Spor Futbol Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Alves Kablo! - Futbol Haberleri

        Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Alves Kablo!

        Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Polonya ekibi Wisla Krakow'u 6-1 yenen Alves Kablo, şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 19:20 Güncelleme: 01.06.2025 - 19:58
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        Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Alves Kablo!
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        2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını finalde Polonya ekibi Wisla Krakow'u 6-1 yenen Alves Kablo kazandı.

        Ankara'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde final müsabakası, Alves Kablo ile 2024'ün şampiyonu Wisla Krakow arasında Aktepe Stadı'nda oynandı.

        Karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 önde tamamlayan Alves Kablo, rakibini 6-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

        Alves Kablo'nun gollerini 2. ve 18. dakikada David Mendes, 8. ve 28. dakikada Ömer Güleryüz, 9. dakikada Mohcine Chrharh, 50+1. dakikada Alican Kuruyamaç attı.

        Wisla Krakow'un tek golünü ise 39. dakikada Kamil Grygiel kaydetti.

        Şampiyon Alves Kablo'nun oyuncuları, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

        Grup aşamasında Real Betis'i (İspanya) 9-0, 1. FSV Mainz 05'i (Almanya) 11-0, AFC Tiflis'i (Gürcistan) 12-0 mağlup eden Türk temsilcisi, yarı finalde İtalya'nın Sporting Ampute Futbol takımını 5-1 yenmişti.

        SPORTING ÜÇÜNCÜ OLDU

        Turnuvada üçüncülüğü Sporting Ampute Futbol elde etti.

        Aktepe Stadı'ndaki üçüncülük maçında Sporting, Real Betis'i 3-0 yendi.

        Şampiyonlar Ligi'ni Real Betis 4'üncü, Shamrock Rovers (İrlanda) 5'inci, AFC Tiflis 6'ncı, 1. FSV Mainz 05 7'nci, FC Annecy (Fransa) ise 8'inci tamamladı.

        TÜRK KULÜPLERİ 6'DA 5 YAPTI

        Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından 6'ncısı düzenlenen turnuvanın 5'inde Türk kulüpleri şampiyon oldu.

        Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023'te Şahinbey Belediyespor, 2022'de Etimesgut Belediyespor kazandı.

        EAFF Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl ise Polonya temsilcisi Wisla Krakow, kupayı müzesine götürdü.

        Bu yılki organizasyona son şampiyon ünvanıyla katılan Wisla Krakow'u finalde mağlup eden ev sahibi Alves Kablo, kupanın Ankara'da kalmasını sağladı.

        Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren takımlar şöyle:

        Yıl Şampiyon Ev sahibi
        2019 Ortotek Gaziler Tiflis
        2021 Şahinbey Belediyespor Gaziantep
        2022 Etimesgut Belediyespor Krakow
        2023 Şahinbey Belediyespor Estepona
        2024 Wisla Krakow (Polonya) Sassuolo
        2025 Alves Kablo Ankara

        Not: EAFF Şampiyonlar Ligi, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenemedi.

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