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        Haberler Gündem Son dakika: Amasya'da şebeke suyu nedeniyle 150 kişi hastanelik oldu

        Amasya'da şebeke suyu nedeniyle 150 kişi hastanelik oldu

        Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan kaynaklanan mide bulantısı, ishal şikayetleriyle 150 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi. Taşova Belediyesi şebeke suyunun tedbir amaçlı bir süre kesileceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 07:43 Güncelleme: 05.09.2023 - 07:43
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          Amasya'nın Taşova ilçesinde bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran 150 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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          İlçe merkezinde gece çoğunluğu yaşlı ve çocuklardan oluşan 150 kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

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          Tedavi altına alınanların çoğunun şebeke suyunu içtikten sonra rahatsızlandığını söylemesi üzerine inceleme başlatıldı.

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          Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, şebeke suyunun ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmamasını istedi.

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          Belediye ikinci paylaşımında ise şebeke suyunun tedbir amaçlı bir süre kesileceğini duyurdu.

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          Konuyla ilgili adli ve idare soruşturma başlatıldı.

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