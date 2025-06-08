Mardin'in Artuklu ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı arazi kavgasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, öğleden sonra, Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde meydana geldi.

REKLAM advertisement1

Hayatını kaybeden Ahmet Boz

İddiaya göre; akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze ise otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı şüpheliler ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan olayda ölen kişinin Ahmet Boz olduğu belirlendi. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.