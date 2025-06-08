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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var! | Son dakika haberleri

        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!

        Mardin'de akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Korkunç olayda 1 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 17:09 Güncelleme: 08.06.2025 - 17:09
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        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı arazi kavgasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, öğleden sonra, Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde meydana geldi.

        Hayatını kaybeden Ahmet Boz
        Hayatını kaybeden Ahmet Boz

        İddiaya göre; akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze ise otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

        Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı şüpheliler ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

        Öte yandan olayda ölen kişinin Ahmet Boz olduğu belirlendi. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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