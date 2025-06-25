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        Haberler Gündem AK Partili Hasan Basri Yalçın deniz kazası geçirdi

        AK Partili Hasan Basri Yalçın deniz kazası geçirdi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum'da deniz kazası geçirdi. Denizden tekne ile karaya ulaştırılan Yalçın hastanede tedavi altına alındı. Yalçın'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yaptığı açıklamada "Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.06.2025 - 20:13 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:30
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        AK Partili Hasan Basri Yalçın deniz kazası geçirdi
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, denize girdiği Bodrum'da kaza geçirdi. Tekne ile karaya götürülen Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

        Edinilen bilgilere göre takip ve tedavisi süren AK Partili Yalçın'ın hayatı tehlikesi bulunmuyor.

        BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi: "AK Parti’mizin Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Sayın Hasan Basri Yalçın,bugün geçirdiği kazanın ardından ivedilikle tedavi altına alınmıştır. Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb’imden acil şifalar diliyorum.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Hasan Basri Yalçın
        #haberle
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