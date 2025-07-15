AK Parti’nin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği 32’nci İstişare Kampı’nda diğerlerinden farklı bir konsept izlendi. Önceliklerden farklı olarak bakanlar milletvekillerine sunum yapmadı gruplar halinde 4 ayrı turda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İstişare kültürünün en üst seviyede işletildiği kampa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde değişen karar vericiler damga vurdu. Ortak aklın işletildiği kampın organizasyonundaki başarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da övgüsünü aldı. Erdoğan, “Bu kamp diğerlerinden çok farklıydı. Duygulu bir hava hakimdi” diyerek övgüsünü dile getirdi.

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BAKANLAR DOĞRUDAN SORULARI YANITLADI

Kampın istişare gündemi önceden belirlenmedi. Bütün bakanlar için 20’şerli gruplar halinde 4 ayrı tur yapıldı. İsteyen milletvekili istediği saatteki gruba katılıp sorularını yöneltti. Böylelikle hem bakanların her soruya yanıt vermesi sağlandı, hem de bakanların kendi gündemlerini dayatmamış oldu. Doğrudan partililer sordu; bakanlar yanıt verdi. Sokaktaki vatandaşın her türlü sorusu, kaygısı ve beklentisi bakanlara ve karar vericilere ulaşmış oldu.

1120 KİŞİLİK ORGANİZASYON

Kampta, 1120 kişi aynı anda büyük bir organizasyon ve toplantı trafiği içinde bir arada yer aldı. Uzun zamandır ilk kez bir kamp şarkısı da çalındı ve çok beğenildi. “Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik” adlı şakı kamp boyunca çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamalar, günler öncesinden kamuoyunda yüksek beklentiyle heyecan ve dinamizm diri tutuldu.

Kampta, bütün detaylarıyla sorularla, adeta kitabın ortasından, sokağın kaygıları, talep ve beklentileri dile getirildi.