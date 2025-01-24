Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı, yerine Ahmet Birtan Erol atandı
Giriş: 24.01.2025 - 00:07 Güncelleme: 24.01.2025 - 00:25
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan Erol getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı, yerine Ahmet Birtan Erol atandı.
Günün Önemli Manşetleri