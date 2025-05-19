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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adıyaman'da önce çapıp sona üzerinden geçtiği arkadaşını ağır yaraladı | Son dakika haberleri

        Adıyaman'da önce çapıp sona üzerinden geçtiği arkadaşını ağır yaraladı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı 16 yaşındaki arkadaşına önce arabayla çarptı ardından da üzerinden geçerek kayıplara karıştı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 10:24 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:24
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşına otomobille çarpıp üzerinden geçtikten sonra kayıplara karıştı.

        Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs, tartıştığı arkadaşı Yusuf K.’ya önce otomobil ile çarptı. Daha sonra ise otomobilin altında metrelerce sürükleyerek olay yerinden kaçtı.

        Ağır yaralanan Yusuf K. (16), olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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