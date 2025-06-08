Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiğini açıkladı.

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Bakan Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

"TEKNİK ARIZA TESPİT EDİLDİ"

Olayın ardından aralarında elektrik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır."

Bakan Tunç paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama Haberi Görüntüle 20'DEN FAZLA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında komşuların, sağlık ve itfaiye ekiplerinin de bulunduğu 20'den fazla kişinin ifadesi alındı. Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, il emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından Zeyrek'in evinde detaylı inceleme yapıldı.

Soruşturma çerçevesinde olay yerine ilk ulaşan itfaiye ve sağlık personelinin yanı sıra Zeyrek'in komşuları da dahil olmak üzere 20'den fazla kişi tanık sıfatıyla dinlendi. Elektrik ve Makine Mühendisleri odalarından uzmanların da yer aldığı bilirkişi heyeti, olay yerinde keşif gerçekleştirdi. Heyetin yaptığı ilk tespitlerde, Zeyrek'in evindeki havuzun makine odası ile elektrik tesisatı arasındaki mesafenin ilgili standartların öngördüğü güvenlik sınırlarının altında olduğu belirlendi. Bu nedenle tesisatın neme maruz kalarak tehlike oluşturmuş olabileceği tespit edildi. Bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun Kurban Bayramı tatilinden sonra Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sunulması bekleniyor. Soruşturmanın seyrini, bu teknik raporda yer alacak bulguların belirleyeceği ifade ediliyor. Soruşturmada olası ihmal ya da teknik sorumluluğu bulunan kişi ya da kurumlara ilişkin değerlendirmelerin, bilirkişi raporu doğrultusunda yapılacağı bildirildi.