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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Acı bilanço! Kazalarda 26 can kaybı! | Son dakika haberleri

        Acı bilanço! Kazalarda 26 can kaybı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 3 bin 590 vatandaşımız ise yaralandı." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 08.06.2025 - 12:39
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        Acı bilanço! Kazalarda 26 can kaybı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı’nın 2. günü (Cumartesi) 683 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 9 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.143 vatandaşımız ise yaralandı." açıklamasında bulundu.

        Yerlikaya şunları söyledi: "Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 3 bin590 vatandaşımız ise yaralandı.

        26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce 1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi.

        Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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