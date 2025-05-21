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        Haberler Dünya Son dakika: "ABD'nin Türkiye Büyükelçisi'ne "Suriye" görevi | Dış Haberler

        "ABD'nin Türkiye Büyükelçisi'ne "Suriye" görevi

        Reuters haber ajansı, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 13:26 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:44
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        "ABD'nin Türkiye Büyükelçisi'ne "Suriye" görevi
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        Reuters haber ajansı, konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kişi ve Türkiye'deki bir diplomata dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump'ın uzun süredir dostu olan ve ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Thomas Barrack'ı Suriye özel temsilcisi olarak atayacağını söyledi.

        Bu karar, Trump'ın geçen hafta Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılacağına dair yaptığı dönüm noktası niteliğindeki açıklamanın ardından geldi.

        Bu kararın aynı zamanda ABD'nin, Beşar Esad'ın aralık ayında devrilerek 14 yıllık iç savaşın sona ermesinden bu yana Türkiye'nin Şam üzerinde kilit bölgesel etkiye sahip olduğunu kabul ettiğini gösterdiği yorumlarına da yol açtı.

        Konuyla ilgili yorum yapması istenen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise bir yorum yapmaktan kaçındı.

        Dün Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, aralarında Barrack'ın da bulunduğu Türk büyükelçilik personelinin Suriye'deki yerel yetkililerle birlikte çalışarak ne tür bir yardıma ihtiyaç duyduklarını anlamalarına izin verdiklerini söylemişti.

        Rubio, "Bu hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak istiyoruz, çünkü bunun alternatifi tam ölçekli bir iç savaş ve kaos olacaktır ki bu da elbette tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır" demişti.

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