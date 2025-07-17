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        ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

        ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'deki son saldırılarını desteklemedik. Hem Suriye hem de İsrail ile iş birliği içindeyiz

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 17.07.2025 - 22:31 Güncelleme: 17.07.2025 - 23:06
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        ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
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        ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye'deki son saldırılarını desteklemedik. Hem Suriye hem de İsrail ile iş birliği içindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

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