Reuters'ın aktardığı habere göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam'da büyükelçilik ikametgahına gitti.

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ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın aynı zamanda "Suriye Özel Temsilcisi" görevini de yürüteceğini duyurmuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack

Trump, açıklamasında, "Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın aynı zamanda 'Suriye Özel Temsilcisi' olarak görevini yürüteceğinden memnuniyet duyarım. Tom, Suriye ile işbirliği yaparak radikalizmi durdurmak, ilişkileri iyileştirmek ve Orta Doğu'da barışı sağlamak için büyük bir potansiyel olduğunu biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Trump'ın açıklamasının ardından Reuters, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam'da büyükelçilik ikametgahına gittiğini bildirdi. Bu ziyaret, ABD'nin 2012'den bu yana Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret oldu.