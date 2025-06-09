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        ABD'de küçük uçak düştü: 6 ölü

        Federal Havacılık İdaresi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, küçük bir uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra San Diego açıklarında düştüğünü ve uçaktaki altı kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 09.06.2025 - 21:48
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        ABD'de küçük uçak düştü: 6 ölü
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        Federal Havacılık İdaresi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, küçük bir uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra San Diego açıklarında düştüğünü ve uçaktaki altı kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi .

        Associated Press'in haberine göre, FAA, çift motorlu Cessna 414'ün Pazar günü saat 12:30 civarında düştüğünü söyledi. Uçuş takip sitesi Flightaware.com'a göre uçak, Arizona'dan uçtuktan bir gün sonra Phoenix'e dönüyordu.

        Sahil Güvenlik, arama ekiplerinin Pazar günü daha sonra Pasifik'e doğru uzanan San Diego mahallesi Point Loma'nın kıyılarından yaklaşık 5 mil (8 kilometre) açıkta bir enkaz alanı bulduğunu söyledi, ABD Sahil Güvenlik yetkilileri. Arama alanındaki su yaklaşık 200 fit (61 metre) derinliğinde.

        FAA uçakta bulunan altı kişinin de hayatını kaybettiğini açıklasa da yetkililer, ölen kişilerin kimliklerini açıklamadı.

        FAA, uçağın vitamin ve besin takviyesi üreticisi Optimal Health Systems'a ait olduğunu söyledi . Ancak Arizona, Pima merkezli şirket, yaptığı açıklamada uçağı 2023'te bir grup özel kişiye sattığını söyledi, bu da FAA veri tabanının güncelliğini yitirmiş olabileceği anlamına geliyor.

        Ancak şirketin kurucusu Doug Grant, yaptığı açıklamada, "Uçaktaki yolcuların birçoğunu şahsen tanıyoruz ve en içten taziyelerimizi, hepsi küçük topluluğumuzun inanılmaz üyeleri olan bu trajediden etkilenenlere sunuyoruz." dedi.

        Fotoğraf, Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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