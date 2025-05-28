A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

Milliler, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran'da, Meksika'yla ise 10 Haziran'da karşı karşıya gelecek.

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İşte A Millier'in aday kadrosu:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydin, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın"

A Milli Futbol Takımı'na davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, 2 Haziran Pazartesi günü ise saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek.