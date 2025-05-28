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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 9 ilde yasadışı bahis operasyonu: 89 tutuklama

        9 ilde yasadışı bahis operasyonu: 89 tutuklama

        9 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; banka hesaplarında 8,3 milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 08:04 Güncelleme: 28.05.2025 - 08:09
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        9 ilde yasadışı bahis operasyonu: 89 tutuklama
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        İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te düzenlenen yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemlerine girme suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Banka hesaplarında 8.3 milyar liralık hesap hareketi tespit edilen 144 kişi yakalandı, 89'u tutuklandı, 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı.

        Yerlikaya operasyon hakkında şunları söyledi:

        "İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırmak, sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktararak vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

        Operasyonlar sonucunda; çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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