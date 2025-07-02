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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Ali Yerlikaya açıklama: 825 kilogram eroin ele geçirildi! | Son dakika haberleri

        "825 kilogram eroin ele geçirildi!"

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: Adana merkezli 7 ilde elebaşılığını, yurt dışında firarda olan Ş.I.'nın yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 825 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirdik, organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli zehir tacirini yakaladık.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 08:01 Güncelleme: 02.07.2025 - 08:40
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        "825 kilogram eroin ele geçirildi!"
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu, Adana, Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin'de operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

        Bu kapsamda 38 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığını kaydeden Yerlikaya, "Adana merkezli 7 ilde elebaşılığını Ş.I'nın (yurt dışı firar) yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda, 825 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirdik, organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli zehir tacirini yakaladık. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

        Adana Valisini, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığını, operasyonları gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürünü ve il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, uyuşturucuya karşı yürüttükleri mücadelede milletin desteği ve duyarlılığına değinerek, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesini istedi.

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