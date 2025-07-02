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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 6 noktadaki yangınlar kontrol altında! | Son dakika haberleri

        6 noktadaki yangınlar kontrol altında!

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı ve Bilecik Vezirhan'daki yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli'de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:46
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        6 noktadaki yangınlar kontrol altında!
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir, Manisa ve Bilecik'teki 6 orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını, Hatay ve Manisa'daki 2 yangında ise büyük oranda kontrol sağlandığını açıkladı.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı, ormanın kahramanlarının gece gündüz demeden yürüttüğü etkin mücadele sonucunda; İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı, Bilecik Vezirhan'daki yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli'de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır. Soğutma çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Yangınlarla mücadelede başta kahraman ekip arkadaşlarımız ve orman yangın gönüllülerimiz olmak üzere, iş birliği içinde hareket eden tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve aziz milletimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

        "BU SAVAŞ, HEPİMİZİN VERMESİ GEREKEN BİR MÜCADELEDİR"

        Meteorolojik verilere göre; önümüzdeki bir hafta yangın riskinin çok yüksek olduğunu belirten Yumaklı, "Bakanlık olarak, Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara gücüyle alevlerle mücadeleye hazırız. Ancak bu savaş sadece bizim değil, hepimizin birlikte vermesi gereken bir mücadeledir. Unutmayalım; asıl başarı, yangınları söndürmek değil, yangınların hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bu nedenle her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Çünkü yeşil vatan, hepimizin ortak mirası ve sorumluluğudur. Bunun için hatırlatmalarımızı tekrar yapalım; anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöpe atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken mutlaka su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en ufak bir duman gördüğümüzde bile vakit kaybetmeden 112'yi arayalım" ifadelerini kullandı.

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