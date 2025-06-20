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        Haberler Gündem 3. Sayfa 5 hayvanları koruma derneğinden 10 kişi tutuklandı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sokak hayvanları için toplanan, 25 milyon 440 bin TL'yi kendi uhdelerine geçirerek mal edindikleri belirlenen 5 farklı dernekten 10 şüphelinin çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verilmiştir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 10:56 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:58
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        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sokak hayvanları için toplanan yardımları kendi uhdelerine geçirerek mal varlığı edindikleri belirlenen derneklerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şu açıklamada bulunuldu:

        "'Pati Koruyucuları Derneği, Ankara Patili Canlar Derneği, Patileri Koruma Derneği, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Can Paticikler Koruma Derneği' adı altında sokak hayvanları ile evcil hayvanların bakımı için, bu hususta hassasiyeti olan hayvan sever vatandaşlarımızdan toplanan yardımları (25.440.584.00 TL) uhdelerine geçirerek mal edindikleri MASAK raporu ve toplanan diğer deliller kapsamında tespit edilen 5 farklı derneğin, dernek yöneticileri ile ilgili kişilerden oluşan toplam (16) şüpheli hakkında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte yürütülen ve Ankara merkezli 4 ilde (İstanbul, İzmir, Balıkesir) gerçekleştirilen operasyonda, toplam 12 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı güvenlik tedbiri uygulanmış olup, şüphelilerden 4’ü kolluk güçlerince alınan savunmaları sonrası serbest bırakılmıştır.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edilmiş, tutuklama tedbiri uygulanması istemi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 şüphelinin ise tutuklanmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

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