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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 36 ilde 'Yasa dışı bahis' operasyonu: 104 gözaltı

        36 ilde 'Yasa dışı bahis' operasyonu: 104 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik 36 il merkezli operasyonda 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:18 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:18
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        36 ilde 'Yasa dışı bahis' operasyonu: 104 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

        Buna göre; 7 aydır süren çalışmalar sonucu sosyal medyada yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik eden, aralarında 1 milyondan fazla takipçili 'anonim' ve 'fenomen' hesap olarak tabir edilen hesapların kullanıcılarının da bulunduğu şüphelilere yönelik dün 36 il merkezli operasyon düzenlendi.

        Operasyon sonucu 104 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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