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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 30 ilde terör örgütü operasyonu: 147 gözaltı

        30 ilde terör örgütü operasyonu: 147 gözaltı

        30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik son 10 gündür Jandarma tarafından düzenlenen "GÜRZ-28" operasyonlarında; 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 07:57 Güncelleme: 05.12.2024 - 08:13
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        30 ilde terör örgütü operasyonu: 147 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik son 10 gündür düzenlenen “Gürz-28” operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Gaziantep, Giresun, Iğdır, İstanbul, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Kars, Kocaeli, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van olmak üzere 30 ilde son 10 gündür jandarma tarafından terör örgütlerine yönelik “Gürz-28” operasyonları düzenlendi.

        Düzenlenen operasyonlar sonucu 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

        Ayrıca operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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