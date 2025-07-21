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        17 şüpheli adliyeye sevk edildi

        İstanbul'da belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 09:41 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:46
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        17 şüpheli adliyeye sevk edildi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        AA'da yer alan habere göre şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller sonucu 18 şüpheli daha tespit edilmişti.

        Haklarında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 17 zanlı yakalanmıştı.

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