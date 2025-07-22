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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 17 ilde siber operasyon: 179 gözaltı

        17 ilde siber operasyon: 179 gözaltı

        17 ilde son 5 günde düzenlenen siber suçlar operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı. 46 şüpheli tutuklandı, 20'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 07:26 Güncelleme: 22.07.2025 - 07:44
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        17 ilde siber operasyon: 179 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 179 şüpheliyi yakaladık. 17 il merkezli ‘yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli hırsızlık’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda, 46 şüpheli şahıs tutuklandı. 20’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

        Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemlerini aktaran Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin; Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, İnternet siteleri üzerinden falcılık yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden ürün satışı, yüksek kazanç ve evde iş imkanı temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi" dedi.

        Siber suçlarla mücadelede vatandaşları dolandırmaya çalışanlara karşı mücadele içinde olunduğunu vurgulaya Bakan Yerlikaya, "Konya, Erzurum, Tekirdağ, Niğde, Şanlıurfa, İzmir, Mersin, Tokat, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Artvin, Sinop, İstanbul, Aksaray, Antalya, Bursa merkezli Mardin, Adana, Karaman, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır, Balıkesir, Ordu, Kilis, Manisa, Hatay, Ankara, Aydın, Bingöl, Kahramanmaraş, Çorum, Edirne, Hakkari, Kırklareli ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 7545 sayılı siber güvenlik kanununa muhalefet, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemine girme, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 107 Milyon TL değerinde 2 adet araç, 2 adet deniz aracı ile 2 adet şirkete el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" açıklamasında bulundu.

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